Экономика

Live24Live24«Ъ»: Газпром может уменьшить дивиденды акционерам

В 2020 году «Газпром» может значительно сократить дивиденды. Как стало известно после опроса аналитиков, проведенного изданием «Ъ», по итогам года отношение чистого долга компании и EBITDA перевалит за отметку в 2,5x.
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с чего всё началось

«Газпром» оказался в должном положении

В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Так, по итогам 2019 года компания должна была заплатить не менее 30%, по итогам 2020 года — не менее 40% прибыли.
Коммерсантъ04 августа в 18:35

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«Ъ»: Газпром может уменьшить дивиденды акционерам

Live24вчера в 06:34

СМИ сообщили о возможном сокращении дивидендов акционерам «Газпрома»

Экономика сегоднявчера в 06:32

«Газпром» оказался в должном положении

Коммерсантъ04 августа в 18:35

«Газпром» поставил под угрозу финансы России

Lenta.ruвчера в 05:24

«Газпром» может снизить уровень дивидендов

Муксун.fmвчера в 04:58

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

REGNUMвчера в 04:18

«Газпром» поставил финансы России под угрозу

Рамблервчера в 06:30
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Космос

Китай в 2021 году планирует запустить два спутника

Московский Комсомолец вчера в 08:34
Интернет

Instagram запустил конкурента TikTok

Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИ вчера в 14:11
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Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
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Происшествия

В избиении украинской модели в Турции заподозрили ее бойфренда

Lenta.ru вчера в 12:29
Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
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Политика

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
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Происшествия

Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

Вести.Ru вчера в 11:19
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Общество

Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро

Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН 03 августа в 05:56
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Армия и оружие

Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии

Вести.Ru вчера в 18:25
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Происшествия

В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

РИА Новости вчера в 20:31
Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
323
Общество

Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию.
РБК вчера в 23:00
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Политика

Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана

Политика Сегодня 04 августа в 10:30
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Транспорт

В Екатеринбурге повесят полсотни камер для ловли нарушителей

Никогда ранее в Екатеринбурге не появлялось столько комплексов для автоматической ловли нарушителей.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Политика

Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, поддерживает много людей, и государство должно с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 09:05
Происшествия

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Российская газета вчера в 21:37
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Происшествия

Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

Новый День вчера в 06:22
622
Наука

Изменение климата почти удвоило скорость роста лесов Новой Англии

Naked Science вчера в 08:32
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Экономика

Выгодную альтернативу дешевеющему рублю назвала финансовый эксперт

Ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист рассказала агентству «Прайм» о самых выгодных альтернативах дешевеющему рублю.
Южный Федеральный вчера в 22:12
2
Здоровье

Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
1
Общество

Минтруд готовит в августе новые «детские выплаты» перед 1 сентября

В России семьям с детьми будут выплачены новые пособия, предназначенные именно для того, чтобы собрать детей в школу.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
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Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Фигурное катание

Опубликовано первое видео тренировки Косторной в академии Плющенко

В социальных сетях появилось первое видео с тренировки российской фигуристки Алены Косторной в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости вчера в 05:18
1
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости 04 августа в 19:58
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Общество

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 18:41
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Происшествия

Пять больных коронавирусом умерло в Иркутской области за сутки

Оперативный штаб по иркутскому региону сообщает сразу о пяти умерших пациентах с подтвержденным диагнозом Covid-19 за минувшие сутки.
Discover24 вчера в 04:08
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Футбол

Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
1
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 04 августа в 10:29
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Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
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