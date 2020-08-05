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Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Газпром» оказался в должном положении

В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Так, по итогам 2019 года компания должна была заплатить не менее 30%, по итогам 2020 года — не менее 40% прибыли.
Коммерсантъ18:35
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Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

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«Газпром», Kodak, Disney: за какими котировками следить сегодня

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«Газпром» оказался в должном положении

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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
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Псковское соединение ВДВ возглавил полковник Сергей Чубарыкин

Псков, 5 августа 2020, 05:30 — REGNUM Командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил (ВС) России генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира — полковника Сергея Чубарыкина.
REGNUM22:30
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