Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».В источнике
С чего всё началось
«Газпром» оказался в должном положении
В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Так, по итогам 2019 года компания должна была заплатить не менее 30%, по итогам 2020 года — не менее 40% прибыли.
Коммерсантъ18:35