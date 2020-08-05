Аткарский район не закроют на карантин из-за коронавируса

В Аткарском районе, где вчера было обнаружено сразу 12 случаев коронавируса, что вывело его на второе место по заболеваемости в Саратовской области, нет ни одного выраженного очага, поэтому ни району, ни какому-либо из его сел пока закрытие на карантин не грозит.