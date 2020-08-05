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Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Газпром» оказался в должном положении

Компания может сократить дивиденды в 2020 году Крайне медленное восстановление цен на газ в Европе, которые на фоне коронавируса обвалились до многолетних минимумов, может заставить «Газпром» снизить уровень дивидендов.
Коммерсантъ18:35
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«Газпром» поставил под угрозу финансы России

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«Газпром» может снизить уровень дивидендов

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Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

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«Газпром» оказался в должном положении

Коммерсантъ18:35
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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
РБК02:30
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В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

По данным следствия, накануне вечером ребенок находился на земельном участке по улице Армавирской поселка Дагомыс, арендованном одной из коммерческих организаций, где руководство фирмы установило вольер, в котором содержались два диких медведя.
Российская газета03:17
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РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море

Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное дело02:01
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«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита

Встреча в Торонто завершилась со счетом 3:2 в пользу "Тампы", в составе которой российский форвард Никита Кучеров забил (13-я минута) и стал автором победного буллита, также отличился Митчелл Стивенс (28).
РИА Новостивчера в 00:53
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Сотрудница роддома увольняется из-за скандала с Сашей Черно

Имя наследника возлюбленная Иосифа Оганесяна планировала рассекретить при выписке из роддома, однако сюрприз для фанатов был испорчен: одна из сотрудниц клиники «слила» сведения о звездном малыше в интернет.
Территория новостей3 августа в 12:19
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Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли

Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъвчера в 12:42
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