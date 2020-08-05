Экономика
Муксун.fm«Газпром» может снизить уровень дивидендов
В прошлом году компания была обязана выплатить не менее 30%. Так, акционерам было выплачено более 360 млрд рублей. При росте соотношения чистого долга к EBITDA, компания сможет сократить уровень выплат,сообщает издание.
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с чего всё началось
Компания может сократить дивиденды в 2020 году Крайне медленное восстановление цен на газ в Европе, которые на фоне коронавируса обвалились до многолетних минимумов, может заставить «Газпром» снизить уровень дивидендов.Коммерсантъ04 августа в 18:35
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