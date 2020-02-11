Экономика
Нефтегазовая вертикаль«Газпром» может увеличить базу для дивидендов
«Газпром» может отказаться от корректировок прибыли на неденежные статьи, увеличив тем самым базу для выплаты дивидендов за 2019 года. Об этом сообщил в интервью Bloomberg зампредправления компании Фамил Садыгов. По его словам, это может быть сделано в интересах акционеров.
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Происшествия
СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН
Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Баскетбол
«Зенит» уволил главного тренера Плазу
В баскетбольном клубе «Зенит» объявили о расставании с Жоаном Плазой, занимавшим пост главного тренера клуба.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Общество
В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото
Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Армия и оружие
Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео
Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.
Экономика
Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам
«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Политика
Казахстан предложил России свое участие в «Силе Сибири — 2»
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
Культура
Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»
На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла».
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Политика
Матвиенко поддержала идею пожизненного сенаторства
Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года.
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии
Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Общество
Мишустин отметил недопустимость затягивания сроков по нацпроектам
25 декабря на последнем заседании старого состава кабмина с участием президента среди отстающих нацпроектов были названы «Цифровая экономика», «Здравоохранение» и «Демография».
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Общество
Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru".