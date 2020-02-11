Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Газпром» планирует увеличение дивидендов за прошлый год

Как пояснил представитель компании, увеличения дивидендов можно достичь за счет использования нескорректированной чистой прибыли. Таким образом, суммы выплат возрастут.
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Новый глава офиса Зеленского назвал приоритетом мир в Донбассе

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду заявил, что сегодня приоритетом для Владимира Зеленского одним из приоритетов является прекращение войны в Донбассе в интересах Украины.
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Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
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Кравчук выступил за продажу воды в Крым

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.
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Главный тренер АЕК Массимо Каррера работает в Греции вот уже два месяца.
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
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ФСБ проверяет финансовые документы футбольного клуба «Енисей»

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В США заявили о недовольстве действиями России и Турции в Идлибе

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США дали понять России и Турции, что недовольны ситуацией, которая сложилась в сирийском Идлибе.
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Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
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Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
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Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
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Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
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