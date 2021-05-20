Кучеров сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ, начиная с 2014 года

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», вторая шайба Кучерова в матче с «Флоридой» стала для российского хоккеиста 38-й в Кубке Стэнли, начиная с 2014 года, когда он дебютировал в плей-офф НХЛ.