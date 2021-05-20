«Газпром» может увеличить покупки СПГ с проектов «Новатэка»
Начальник управления экспорта СПГ "Газпром экспорта" Павел Седов в марте говорил, что "Газпром" планирует к 2025 году увеличить экспорт СПГ более чем 2 раза по сравнению с уровнем 2020 года в примерно 7 миллионов тонн.
ПАО "Газпром" не исключает обсуждение дополнительных покупок сжиженного природного газа (СПГ) у НОВАТЭКа.
Комментируя вопрос об источниках новых объемов СПГ для поставок на международные рынки, Бурмистрова ответила, что в большинстве своем это будет "глобальная торговля по всему миру".
Он был заключен в 2015 году и подразумевает поставку компанией Yamal Trade компании Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа в год.
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Газпром не исключает обсуждение дополнительных покупок СПГ у НОВАТЭКа
Агентство нефтегазовой информации09:04