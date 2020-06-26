Энергетика
Финмаркет«Газпром» может увеличить поставки газа в Китай
"По итогам прошлого года потребление газа в КНР увеличилось почти на 10% и превысило 300 млрд куб. м. Через 15 лет спрос на газ в стране может удвоиться", - считает он.
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с чего всё началось
На столе переговоров с китайскими партнёрами — увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута, — отметил Миллер в интервью корпоративному журналу.News.ru09:34
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
РИА Новости вчера в 23:08
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Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
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Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
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Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
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Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Volkswagen начал поставки нового Polo российским дилерам
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Автоновости дня 06:09
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM вчера в 05:28
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 50%
Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 50,94%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Коммерсантъ 03:47
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В Сети появился трейлер фильма Козловского «Чернобыль: Бездна»
Sputnik Грузия 24 июня в 05:07
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Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Экономика
Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма
Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии.
Вести.Ru 09:56
Футбол
Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ
По данным «СЭ», Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент чемпионата России по футболу, предложенные РФС.
Спорт-Экспресс 09:32
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
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Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Ford представил новый пикап Ford F-150
Компания Ford представила новое поколение пикапа Ford F-150.
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Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Экономика
Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из информации на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 10:14
Политика
Минтранс допустил открытие воздушных границ в июле
Россия может возобновить международное авиасообщение в июле. Этого не исключил глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:45
Политика
Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
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К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция
В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
Авто
С 1 июля для российских водителей будут действовать новые правила
Уже со следующего месяца вводится ряд новых законопроектов, которые касаются рядовых российских водителей.
SpeedMe 00:39