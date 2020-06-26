с чего всё началось

"По итогам прошлого года потребление газа в КНР увеличилось почти на 10% и превысило 300 млрд куб. м. Через 15 лет спрос на газ в стране может удвоиться", - считает он.

«Газпром» может увеличить поставки газа в Китай

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