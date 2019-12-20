Политика
Газета.Ru«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил РИА "Новости" источник в российской делегации, которая ведет сейчас консультации по заключению нового газового контракта.
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Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
Общество
Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу
Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Шоу-бизнес
У Заворотнюк нашли еще один долг
Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Политика
Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны
Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Происшествия
Силовики задержали трех кубанских полицейских при получении взятки
В пятницу, 20 декабря в Краснодарском крае при получении взятки был задержан майор полиции и двое его подчиненных.
Биатлон
Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая
Происшествия
В Волжском проверят школу, где учительница заклеила детям рты скотчем
Служебная проверка проводится в школе № 37 города Волжский Волгоградской области, где учительница второго класса заклеила рот ученикам скотчем, сообщили РИА Новости в региональном комитете образования.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Политика
Путин показал лидерам стран СНГ архивы о начале Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин показал лидерам стран СНГ архивные документы о начале Второй мировой войны.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Культура
Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
Политика
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Чирцова нашли в СИЗО Курска
По версии следствия, на митинге 27 июля 22-летний Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка в грудь и плечо.
Происшествия
Экс-главу департамента НОВАТЭКа поместили под домашний арест
Городской суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест экс-директора департамента инжиниринга и инвестиций НОВАТЭКа Владислава Бабийчука, который обвиняется в многомиллионном хищении.