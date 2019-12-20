Политика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил РИА "Новости" источник в российской делегации, которая ведет сейчас консультации по заключению нового газового контракта.
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