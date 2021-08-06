Valve вскоре начнёт высылать консоли Steam Deck разработчикам игр

Журналисты отметили, что во время визита в офис Valve им удалось запустить некоторые игры на портативной консоли, и что они, как правило, работали без сбоев, несмотря на то, что разработчики не вносили в игры изменения, поскольку у них просто не было возможности протестировать их на Steam Deck.