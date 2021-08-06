Журналисты отметили, что во время визита в офис Valve им удалось запустить некоторые игры на портативной консоли, и что они, как правило, работали без сбоев, несмотря на то, что разработчики не вносили в игры изменения, поскольку у них просто не было возможности протестировать их на Steam Deck.
Ксения Бородина призналась, что поверила в женскую дружбу только после встречи с Ольгой Орловой Ольга Бузова заявила, что чувствует себя одинокой в свободное от работы время из-за отсутствия близких друзей Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов объяснил, почему отказался от работы в шоу «Бородина против Бузовой»
Ученые предупреждают, что катастрофичными для человечества могут быть не только редкие«мега-колоссальные» извержения вулканов в голливудском стиле, но и более вероятные небольшие извержения в «точках контакта» по всему миру, которые очень быстро могут уничтожить жизненно важную глобальную инфраструктуру.
Видимо, игроки просто не горят желание покупать видеокарты производителя для игр, а майнеры разбирают всё то, что остаётся на складах, не оставляя игрокам даже шанса на приобретение видеокарты нового поколения.