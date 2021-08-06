Интерфакс«Газпром» начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в УренгоеПожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа "Газпрома", и компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.ИнтерфаксКак свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах.ИнтерфаксКак сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка".ИнтерфаксСообщения о событиях на производственных объектах "Газпрома" поддержали нервозный настрой на спотовом рынке Европы.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИз хранилищ России выкачивают газ после аварии. «Северного потока» это не коснулосьЦарьградвчера в 15:42«Газпром» начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в УренгоеИнтерфаксвчера в 14:31Показать все источникиОценитьПоделиться