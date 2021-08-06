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«Газпром» начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

Пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа "Газпрома", и компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Интерфакс
Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах.
Интерфакс
Как сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка".
Интерфакс
Сообщения о событиях на производственных объектах "Газпрома" поддержали нервозный настрой на спотовом рынке Европы.
Интерфакс

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Из хранилищ России выкачивают газ после аварии. «Северного потока» это не коснулось

Царьградвчера в 15:42

«Газпром» начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

Интерфаксвчера в 14:31
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