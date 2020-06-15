Энергетика
Долг.рф«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni
«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
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Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
Энергетика
Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске
Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Авто
В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня.
Автоновости дня 14 июня в 23:48
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Технологии
Раскрыта многолетняя загадка пульсаров
Live24 02:06
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Авто
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили
Evo-rus.com вчера в 03:11
Экономика
РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП
Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка.
ТАСС 01:35
Игры
Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC
Evo-rus.com вчера в 03:33
Политика
Посол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv вчера в 06:07
Происшествия
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
Здоровье
Василий Орлов: «Амурчане не переболели коронавирусом до пандемии»
Есть распространенная теория, что Амурской области в хорошем смысле "повезло", потому что мы якобы переболели ранее.
Амурская правда 01:42
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Армия и оружие
Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево
Piter.tv вчера в 06:14
Политика
В Грузии задержали гражданина России
«Гражданин Российской Федерации был задержан Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 362 УК Грузии по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельного документа», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM 02:36
Экономика
Правительство увеличит в 3 раза объем льготной сельской ипотеки
В рамках проекта "Сельская ипотека" банки уже выдали кредиты на сумму 28 миллиардов руб. для улучшения жилищных условий свыше 10 тысячи семей, или финансирования покупки 1 миллиона кв. м жилья.
Вести.Ru вчера в 04:31
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10