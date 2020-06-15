Энергетика

Долг.рфДолг.рф«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni

«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
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«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni

Rambler News Service10:57

«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni

Долг.рф09:56

«Газпром» прекратил арбитраж с Uniper о цене поставок газа

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«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
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78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

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Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
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Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
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Энергетика

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Общество

Во всех жилых микрорайонах Пекина ввели режим военного времени

В Пекине из-за вспышки коронавируса ввели режим военного времени.
Клопс 09:26
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Рейн возвращается: франшизу BloodRayne перевыпустят на PC

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В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России

Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
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Путин заявил о работе властей на опережение в борьбе с коронавирусом

Властям России удалось действовать на опережение и минимизировать негативные социальные и экономические последствия.
РБК 09:12
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

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В Правительстве Дагестана произошли кадровые перестановки

Сегодня стало известно о том, что глава РД В.Васильев произвёл кадровые изменения в Правительстве Дагестана.
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Премьер-министр Киргизии подал в отставку

Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.
ТАСС 11:02
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Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

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Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5

В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
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Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
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Выпускникам школ Оренбурга начали выдавать аттестаты

Первоначально в региональном Минобре сообщали, что аттестаты выпускникам оренбургских школ выдадут до 15 июня, но произошла небольшая заминка, только сегодня пришли необходимые документы из Минобра региона, который, в свою очередь, ожидал приказа об особенностях проведения итоговой аттестации в этом году от Минпросвещения РФ.
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В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
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Росстат раскрыл смертность среди пациентов с COVID-19 в Башкирии

Минздрав Башкирии с мая не предоставлял данных о смертности среди пациентов с COVID-19, равно как и данных о летальности среди пациентов с пневмониями.
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Новинки музыки: какие альбомы мы слушали в мае 2020

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Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
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Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
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Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

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Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

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