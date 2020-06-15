Энергетика
Долг.рф«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni
«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
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Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Происшествия
Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Общество
Во всех жилых микрорайонах Пекина ввели режим военного времени
В Пекине из-за вспышки коронавируса ввели режим военного времени.
Клопс 09:26
Игры
Рейн возвращается: франшизу BloodRayne перевыпустят на PC
Вашингтон, 15 июня 2020, 17:08 — REGNUM Издательство Ziggurat Interactive выкупило права на серию игр BloodRayne.
REGNUM 10:08
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России
Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
Политика
Путин заявил о работе властей на опережение в борьбе с коронавирусом
Властям России удалось действовать на опережение и минимизировать негативные социальные и экономические последствия.
РБК 09:12
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Политика
В Правительстве Дагестана произошли кадровые перестановки
Сегодня стало известно о том, что глава РД В.Васильев произвёл кадровые изменения в Правительстве Дагестана.
Новый мир (г.Ахты) 09:34
Политика
Премьер-министр Киргизии подал в отставку
Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.
ТАСС 11:02
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Авто
Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5
В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
Evo-rus.com 13 июня в 10:19
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Общество
Выпускникам школ Оренбурга начали выдавать аттестаты
Первоначально в региональном Минобре сообщали, что аттестаты выпускникам оренбургских школ выдадут до 15 июня, но произошла небольшая заминка, только сегодня пришли необходимые документы из Минобра региона, который, в свою очередь, ожидал приказа об особенностях проведения итоговой аттестации в этом году от Минпросвещения РФ.
Orenday.ru 08:43
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Здоровье
Росстат раскрыл смертность среди пациентов с COVID-19 в Башкирии
Минздрав Башкирии с мая не предоставлял данных о смертности среди пациентов с COVID-19, равно как и данных о летальности среди пациентов с пневмониями.
ToDay News Ufa 10:55
Шоу-бизнес
Новинки музыки: какие альбомы мы слушали в мае 2020
Портал Субкультура 08:43
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Игры
Вышел первый трейлер ремейка игры Mafia
Piter.tv вчера в 02:58
Авто
Kia Seltos стал популярнее удешевленного Kia Sportage
Автоновости дня вчера в 07:05
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11