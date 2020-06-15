"Газпром" инициировал арбитражное разбирательство с итальянской Eni в связи с имеющимися разногласиями относительно толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского газового холдинга.

«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ

Политика МИД возмутился антироссийскими выходками на Украине в День России Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины из-за прошедшей 12 июня в ряде украинских городов антироссийской акции. 1

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 696

Политика Путин провёл телефонный разговор с Вучичем Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. 2

Шоу-бизнес Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России. 392

Происшествия Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс В понедельник, 15 июня, в атмосфере ожесточенного противостояния и столкновений в Шевченковском суде Киева начался второй день заседания по вынесению меры пресечения активисту Сергею Стерненко Стерненко — праворадикальный украинский общественный и политический активист, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия. 1

Здоровье В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом В Тульской области с 2,5% до 1,9% снизился темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Общество Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ. 387

Здоровье США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. 2

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 4

Армия и оружие Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой «15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны. 159

Политика Украина модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму Правительство Украины выступило за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу статуса Крыма. 12

Игры Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн». 12

Происшествия В центре Волгограда убили студента-медика По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие. 226

Происшествия Двое детей погибли на пожаре в Воркуте По прибытию пожарных из окон квартиры на втором этаже шел дым. Из задымленного помещения спасли четырех человек, из них двое детей.