Энергетика
ТАСС«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ
"Газпром" инициировал арбитражное разбирательство с итальянской Eni в связи с имеющимися разногласиями относительно толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского газового холдинга.
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Политика
МИД возмутился антироссийскими выходками на Украине в День России
Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины из-за прошедшей 12 июня в ряде украинских городов антироссийской акции.
Rambler News Service 14:02
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Здоровье
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом.
Evo-rus.com 10:03
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Вучичем
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Происшествия
Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс
В понедельник, 15 июня, в атмосфере ожесточенного противостояния и столкновений в Шевченковском суде Киева начался второй день заседания по вынесению меры пресечения активисту Сергею Стерненко Стерненко — праворадикальный украинский общественный и политический активист, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия.
Украина.ру 11:28
Здоровье
В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом
В Тульской области с 2,5% до 1,9% снизился темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Тульская служба новостей 13:26
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ.
Известия 04:40
Здоровье
США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 14:02
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Политика
Украина модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму
Правительство Украины выступило за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу статуса Крыма.
Lenta.ru 06:55
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
Космос
Зонд New Horizons выполнил первый межзвездный эксперимент
Преодолев огромное расстояние, New Horizons успешно выполнил первый межзвездный эксперимент «Параллакс».
МИР 24 09:57
Игры
Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15
Происшествия
В центре Волгограда убили студента-медика
По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие.
Российская газета 02:32
Кино
«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа
Фильм "Унесенные ветром" вернут в каталог сервиса HBO Max. Ранее картину убрали из-за расовых тем. Об этом пишет Entertainment Weekly.
Piter.tv 07:04
Происшествия
Двое детей погибли на пожаре в Воркуте
По прибытию пожарных из окон квартиры на втором этаже шел дым. Из задымленного помещения спасли четырех человек, из них двое детей.
Интерфакс - Россия 14:02
Политика
Макрон не приедет на парад Победы
Эмманюэль Макрон не получал приглашения посетить парад Победы на Красной площади.
НТВ 08:04
Экономика
Троллейбусы и электробусы планируется производить в ОЭЗ «Моглино»
После выхода производства на проектную мощность на завод планируется привлечь не менее 500 работников, а количество выпускаемой продукции может превысить 1 тысячу единиц транспорта в год.
Псковское агентство информации 13:49
Армия и оружие
Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20
Как выясняется, евроблогеры напутали. Речь идёт не об истребителях J-20, а военно-транспортном самолёте Y-20.
Военное обозрение 07:21