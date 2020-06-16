"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint. По его словам, транзит скоро исчезнет как источник дохода для украинского бюджета.

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

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