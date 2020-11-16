«Газпром» начал продавать газ в Турцию через электронную платформу
"Газпром экспорт" заключил первую сделку по продаже газа в Турцию в объеме 700 тыс. куб. м через электронную торговую платформу, говорится в сообщении "Газпром экспорта". Поставка будет осуществляться в пункт Малкочлар в декабре 2020 года.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» продал Турции максимальный с начала года объем газа
В сентябре цена поставки «Газпрома» по контрактам с Турцией отразила весеннее падение цен на нефть и российский трубопроводный газ стал конкурентоспособным на турецком рынке и сейчас стоит дешевле или сравнимо с хабовыми котировками, говорит Капитонов.
Ведомостивчера в 15:01
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