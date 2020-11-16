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ТАСС
ТАСС

«Газпром» начал продавать газ в Турцию через электронную платформу

Ведомости
Lenta.ru
Московский Комсомолец
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ИА Красная Весна
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Известия
"Газпром экспорт" заключил первую сделку по продаже газа в Турцию в объеме 700 тыс. куб. м через электронную торговую платформу, говорится в сообщении "Газпром экспорта". Поставка будет осуществляться в пункт Малкочлар в декабре 2020 года.В источнике
С чего всё началось
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«Газпром» продал Турции максимальный с начала года объем газа

В сентябре цена поставки «Газпрома» по контрактам с Турцией отразила весеннее падение цен на нефть и российский трубопроводный газ стал конкурентоспособным на турецком рынке и сейчас стоит дешевле или сравнимо с хабовыми котировками, говорит Капитонов.
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«Газпром» впервые продал газ Турции через электронную площадку

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«Газпром экспорт» продал газ в Турцию через ЭТП

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«Газпром» установил рекорд в Турции

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«Газпром» впервые начал продажу газа Турции через электронную платформу

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«Газпром экспорт» впервые продаст газ в Турцию по электронной платформе

ПРАЙМ04:33
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«Газпром» начал продавать газ в Турцию через электронную платформу

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«Газпром» поставил в Турцию максимальный с начала года объем газа

Московский Комсомолец18:56

Врач назвала симптомы, при которых нужно делать КТ, и рассказала, как восстановить легкие после коронавируса

Заведующая отделением аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН, врач аллерголог-иммунолог Елена Паршина назвала симптомы, при которых нужно вызывать врача на дом и делать КТ.
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В Великобритании красивый автомобильный номер продали за 13 млн рублей

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Законопроекты о порядке изъятия детей из семей отозваны из Госдумы

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RT на русском06:23

Песков исключил комплексный план по ограничениям из-за коронавируса

Главы регионов принимают решения о введении ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, у властей нет комплексного плана по введению ограничительных мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Минздрав РФ предупредил об осложнениях на сердце после коронавируса

"Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания", — говорит академик.
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Суд вынес приговор пятерым заключенным за подготовку терактов в Воронеже

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор пяти заключенным колонии в Воронежской области за вербовку сокамерников, подготовку терактов и покушений на правоохранителей и курсантов Военно-воздушной академии, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Ведомости04:10

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Автор YouTube-канала Binkov's Battlegrounds (Хорватия) выпустил подробный видеоразбор, в котором сравнил новейший российский танк Т-14 "Армата" с лучшими западными образцами - американским M1 Abrams, немецким Leopard 2, британским Challenger 2 и французским AMX-56 Leclerc.
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Указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военнослужащих республики в Азербайджан касается обеспечения работы совместного мониторингового центра Турции и РФ, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС04:47

Доктор Мясников перечислил смертельно опасные способы лечения коронавируса

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что в настоящее время люди из-за панических настроений иногда принимают меры для лечения коронавируса, которые являются смертельно опасными.
Lenta.ru02:06

Пашинян позвал военных в Ереван для «решения вопросов» с протестующими

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В Башкирии создали антиковидный ситуационный центр для обращений жителей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о создании ситуационного антиковидного центра республики, который должен стать связующим звеном между системой здравоохранения и населением.
ТАСС01:40

Глава АСВ возглавит Международную ассоциацию страховщиков депозитов

Глава АСВ возглавит Международную ассоциацию страховщиков депозитов Как стало известно "Ъ", гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев возглавит Международную ассоциацию страховщиков депозитов (IADI), сохранив при этом свою должность в агентстве.
Коммерсантъ17:12