"Газпром экспорт" заключил первую сделку по продаже газа в Турцию в объеме 700 тыс. куб. м через электронную торговую платформу, говорится в сообщении "Газпром экспорта". Поставка будет осуществляться в пункт Малкочлар в декабре 2020 года.

Поделиться