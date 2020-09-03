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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс03:33
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ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАСС05:34
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец05:00
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфакс04:22
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомости04:27
Финмаркет

Газпром начал проектировать «Силу Сибири 2»

Финмаркет04:14
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru04:12
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Российская газета04:55

Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Онколог Осминин назвал симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин назвал несколько тревожных симптомов, на которые стоит обратить внимание для своевременного выявления онкологии.
Live2407:37
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В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостей07:30
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Джон Джонс ответил Хабибу Нурмагомедову

Лучший в мире боец вне зависимости от весовой категории, Джон Джонс, поддержал своего ближайшего преследователя, Хабиба Нурмагомедова, отреагировав на слова российского легковеса об отце.
FightTime.ru01:23
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Отец Месси подтвердил, что Лео может остаться в «Барселоне»

В четверг, 3 сентября, издание «Deportes Quatro» в своём твиттере сообщило, что Хорхе Месси, папа Лионеля Месси, после встречи с руководителем «Барселоны» не исключает, что его сын останется в клубе ещё на один сезон.
ГЛАС.RU07:03
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