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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
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Взгляд.ру

«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

Взгляд.ру17:05
Российская газета

Удвоение Сил

Российская газетавчера в 15:25
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфаксвчера в 04:22
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолецвчера в 05:00
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомостивчера в 04:27
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 04:12
ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАССвчера в 05:34

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит
ToDay News Ufa04:56

Лукашенко назвал отравление Алексея Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, что утверждения Германии об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичка» -фальсификация.
Kazanfirst.ruвчера в 12:19
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«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат17:29

В WADA заявили, что спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады

Американских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх из-за возможного отказа США финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявил глава организации Витольд Банька.
РИА Новости02:50
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