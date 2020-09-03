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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
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ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАСС05:34
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец05:00
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru04:12
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомости04:27
REGNUM

Газпром начал проектировать газопровод «Сила Сибири — 2»

REGNUM04:14
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Российская газета04:55
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфакс04:22

Путин снял запрет Аксенова на проект водоснабжения Севастополя

В ответ Путин отметил, что даст правительству РФ соответствующее поручение и попросил врио губернатора проработать все детали этой инициативы — «объемы финансирования Вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу».
Примечаниявчера в 14:39
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

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РИА Новости10:15

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В Оренбуржье врачи выясняют причину смерти 15-летней школьницы

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