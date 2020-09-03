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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс03:33
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Piter.tv

Россия приступила к проекту «Сила Сибири-2»

Piter.tv04:26
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Российская газета04:55
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомости04:27
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец05:00
Финмаркет

Газпром начал проектировать «Силу Сибири 2»

Финмаркет04:14
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru04:12
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфакс04:22

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-службы Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Суд арестовал предполагаемого убийцу предпринимателя Деданина

Бугульминский городской суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца предполагаемого убийцы предпринимателя Евгения Деданина, который был застрелен во вторник, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
РИА Новости05:13
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Испытания вакцины от COVID-19 продлятся до конца 2022 года

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года, - это следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава РФ.
Российская газета05:13