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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
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ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАСС05:34
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец05:00
REGNUM

Газпром начал проектировать газопровод «Сила Сибири — 2»

REGNUM04:14
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомости04:27
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Российская газета04:55
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru04:12
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфакс04:22

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости09:21
4

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Интерфаксвчера в 05:54
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В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Карелии, на северо-востоке Поволжья, а также на юге Сибири и на Урале ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов, сообщают в четверг РИА Новости.
Будущее России. Национальные проекты03:27
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В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

Минфин на 20% снизит продажу валюты с 7 сентября по 6 октября

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа - 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей.
Финмаркет05:19
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Белорусского телеведущего арестовали за участие в акции протеста

Известному в Белоруссии телеведущему Денису Дудинскому суд в Минске назначил десять суток административного ареста за участие в несанкционированной акции, сообщили РИА Новости в суде Первомайского района белорусской столицы.
РИА Новости08:43

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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