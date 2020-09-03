«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
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"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»
"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс03:33
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