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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс03:33
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ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАСС05:34
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец05:00
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомости04:27
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Российская газета04:55
Финмаркет

Газпром начал проектировать «Силу Сибири 2»

Финмаркет04:14
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru04:12
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфакс04:22

Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Определились все участники группового этапа Кубка России по футболу

Москва, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM Участники группового этапа Кубка России по футболу определились по итогам матчей 1/64 финала турнира среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые прошли 2 сентября.
REGNUM02:00

Samsung представила новую линейку устройств, включая 5G-смартфон

Компания представила смартфон Galaxy A42, который порадует великолепным качеством изображения на Amoled-дисплее с диагональю 6,6 дюйма, поддержкой сетей 5 поколения и тыльной камерой, состоящей сразу из 4 фотомодулей.
Discover24вчера в 12:00

Лукашенко планирует расставить все точки над «i» на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен расставить на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между странами.
Газета.Ru07:20
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Учёные дали прогноз о резком росте числа случаев коронавируса в Крыму

Симферополь, 3 сентября 2020, 12:55 — REGNUM В случае сохранения в Крыму существующего индекса передачи коронавируса число случаев заражения коронавирусной инфекцией на полуострове к концу ноября может вырасти более чем в восемь раз.
REGNUM05:55
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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