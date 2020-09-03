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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
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Российская газета

Удвоение Сил

Российская газета15:25
REGNUM

Газпром начал проектировать газопровод «Сила Сибири — 2»

REGNUM04:14
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец05:00
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомости04:27
ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАСС05:34
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru04:12
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфакс04:22

«Аэрофлот» с 9 сентября возобновит рейсы между Москвой и Каиром

Авиакомпания «Аэрофлот» с 9 сентября возобновит выполнение рейсов между Москвой и столицей Египта, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
Агентство Москва11:28

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что готов работать совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы объединить усилия с международным сообществом для защиты итогов Второй мировой войны и международной справедливости», – пишет агентство.
CT news05:11
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Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19

Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.
RT на русском15:07
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Власти Кипра проверят все выданные за 18 лет «золотые паспорта»

Власти Кипра проверят выданные по программе «паспорта в обмен на инвестиции» документы за 18 лет ее существования, начиная с 2002 года по 31 июля 2020-го, сообщил представитель правительства республики Кириакос Коусиос.
Коммерсантъ15:00