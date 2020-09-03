«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Смотрите также
Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube
«Аэрофлот» с 9 сентября возобновит рейсы между Москвой и Каиром
Путин поручит кабмину выделить средства для водоснабжения Севастополя
В Вологодской области погибла девочка, пытавшаяся защитить свою мать
Мик Шумахер хочет опередить Шварцмана за счёт стабильности
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Собянин разрешил проводить выставки и конгрессы в Москве с 4 сентября
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 850 га
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Названы возможные решения проблемы с нехваткой воды в Крыму
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
Подробнее о событии