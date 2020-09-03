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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
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Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомости04:27
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец05:00
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Российская газета04:55
ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАСС05:34
REGNUM

Газпром начал проектировать газопровод «Сила Сибири — 2»

REGNUM04:14
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru04:12
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфакс04:22

JAC привезет в Россию новый кроссовер S7

Согласно имеющейся информации, кроссовер JAC S7 уже привезли для процедуры сертификации в Москву и накануне фотографии модели были опубликованы изданием «Китайские новости».
JAC привезет в Россию новый кроссовер S7
32CARS.ru05:42

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
Российская газета12:06
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В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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Samsung представила новую линейку устройств, включая 5G-смартфон

Компания представила смартфон Galaxy A42, который порадует великолепным качеством изображения на Amoled-дисплее с диагональю 6,6 дюйма, поддержкой сетей 5 поколения и тыльной камерой, состоящей сразу из 4 фотомодулей.
Discover24вчера в 12:00

ВОЗ рекомендовала кортикостероиды для лечения тяжелых форм СOVID-19

ВОЗ глобально выделила две рекомендации: строгую рекомендацию о системной (то есть внутривенной или пероральной) терапии кортикостероидами (например, 6 мг дексаметазона перорально или внутривенно ежедневно или 50 мг гидрокортизона внутривенно каждые 8 часов) в течение 7-10 дней у пациентов с тяжелым COVID-19, по сравнению с несистемной терапией.
Vademecum12:46
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Доля кредиток в реструктурированных долгах россиян выросла на 11%

Рейтинговое агентство АКРА сообщает, что в августе 2020 года доля кредитных карт среди реструктурированных долгов россиян увеличилась с 1% до 12%, а сам объем реструктурированной задолженности по кредиткам — до 80-85 млрд рублей.
Давыдов.Индексвчера в 05:49
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Президент Карабаха призвал быть реалистами и готовиться к войне

Арутюнян отметил неготовность Азербайджана к переговорам и подчеркнул, что вместо обсуждения переговоров надо готовиться войне, поскольку не о чем говорить с теми, кто ведет обстрелы.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
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