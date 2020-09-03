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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
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Взгляд.ру

«Сила Сибири-2» застрахует Газпром от проблем в Европе

Взгляд.ру17:05
Российская газета

Удвоение Сил

Российская газетавчера в 15:25
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 04:12
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолецвчера в 05:00
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомостивчера в 04:27
ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАССвчера в 05:34
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфаксвчера в 04:22

В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц.
Российская газетавчера в 10:50
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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