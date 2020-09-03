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Российская газета
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.В источнике
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ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАСС05:34
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец05:00
Российская газета

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Российская газета04:55
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомости04:27
REGNUM

Газпром начал проектировать газопровод «Сила Сибири — 2»

REGNUM04:14
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru04:12
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфакс04:22

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Доллар может упасть к евро на 36%
Газета.Ruвчера в 14:22
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Тихановская усомнилась, что соглашения, которые подпишет Лукашенко, будут признаны

Решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, могут не быть признаны будущим правительством, если белорусской оппозиции удастся получить власть в стране.
Московский Комсомолец12:35
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

В ЦИК направят доклад о математических инструментах делегитимации выборов

Игорь Борисов заверил в том, что в ближайшее время ЦИК РФ получит доклад, в котором, в частности, опровергаются выводы физика Сергея Шпилькина о массовых фальсификациях в ходе июльского голосования по поправкам в Конституцию.
ФедералПресс09:38

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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