Общество
Коммерсантъ«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
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с чего всё началось
"Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу "Сила Сибири - 2", который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.ТАСС09:53
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Газпром начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири - 2»
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США призвали Россию немедленно отдать Украине Крым.
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Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34
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