Общество
Коммерсантъ«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
"Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу "Сила Сибири - 2", который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.ТАСС09:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Газпром начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири - 2»
Интерфакс - Россия10:00
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от COVID-19
«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — сказал Мурашко.
Lenta.ru 13:33
Единоборства
Шэннон Бриггс заявил, что проведёт бой с Майком Тайсоном
Ореанда-Новости 11:11
Кино
«Тор-4»: приключения асгардца продолжаются
Фильм «Тор: Любовь и гром» обещает стать даже более успешным, чем третья часть эпопеи о могущественном боге.
SM News 14:13
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Кино
Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване
Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями
По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.
Inc-news.ru 12:44
Наука
В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов
Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.
ИА Красная Весна 13:34
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Политика
Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений из-за ситуации с распространением нового коронавируса в Дагестане, заявления прозвучали в ходе совещания с руководством и представителями общественности республики.
Rambler News Service 08:15
Общество
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
Общество
ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения в России не оказалась перегруженной в связи с распространением коронавируса: в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 13:00
Здоровье
Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе
"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", – говорится в публикации.
Ruposters.ru 11:36
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Кино
Киновед рассказал, какое кино станет популярным после пандемии
После пандемии произойдет рост зрительского интереса к определенным киножанрам.
ИА Красная Весна 14:19
Общество
Коронавирусом заболели шесть депутатов Госдумы
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, 18 мая разговаривал по телефону с депутатом Оксаной Пушкиной, которая заболела коронавирусом.
Псковское агентство информации 10:02
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Футбол
«Сельта» Смолова начинает групповые тренировки
«Сельта» на своем официальном сайте сообщила о тренировочном плане команды на ближайшее время.
Матч ТВ вчера в 18:19
Общество
Минсельхоз одобрил ввоз ГМО продукции в Россию
Министерство сельского хозяйства России не поддерживает приостановку действия постановления, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
Газета.Ru 04:13
Общество
В Турции из-за коронавируса введут комендантский час
Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса в республике.
ТАСС 12:44
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Здоровье
Коронавирус выявили в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске
COVID-19 подтвержден у 10 проживающих и 52 сотрудников Вспышка коронавируса зафиксирована в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске.
Главная Тема 13:28
Футбол
Следующий сезон РПЛ начнется 2 августа. Все будет очень жестко
В июле, согласно проекту структуры календаря, состоится 6 туров – довольно жесткий график (скажем, на неделе со 2 по 9 августа состоятся три тура), но завершившийся чемпионат даст возможность набрать форму.
Bookmaker-ratings.ru 08:14
Общество
Свердловский губернатор назвал причину продления ограничений
Екатеринбург, 18 мая 2020, 19:27 — REGNUM Ведённые в Свердловской области из-за коронавируса ограничения продлены из-за вспышки COVID-19 в логистической фирме сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM 12:27
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20