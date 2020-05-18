"Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу "Сила Сибири - 2", который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

с чего всё началось

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири — 2". Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 408

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии. 38

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 56

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 5

Экономика Союз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли Объектам туристической отрасли, которые пострадали от пандемии коронавируса, для восстановления потребуется от одного года до полутора лет. 1

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 1

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 361

Политика МИД Украины подготовил программу «деоккупации» Крыма Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что чиновники подготовили стратегию "деоккупации" Крымского полуострова, то есть его "возвращения" в состав Украины. 149

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 175

Общество Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая. 11

Здоровье Доктор Мясников назвал странные особенности коронавируса Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников обозначил две странные особенности коронавирусной инфекции.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. 121

Происшествия В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС. 1

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 721

Футбол «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов» Москва, 18 мая 2020, 18:13 — REGNUM Московский «Спартак» воспользовался опцией выкупа форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 149