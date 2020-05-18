Политика

RT на русскомRT на русском«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири — 2". Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.
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«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири - 2»

"Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу "Сила Сибири - 2", который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
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Lenta.ru10:32

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири-2»

Вести.Ru10:18

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»

RT на русском10:02

«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири — 2»

РИА Новости10:32

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири - 2»

ТАСС09:53
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