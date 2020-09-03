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SM News
SM News

«Газпром» начал проектировать газопровод «Сила Сибири-2»

Российская компания "Газпром" взялась за проектирование магистрального газопровода, получившего название "Сила Сибири-2". Об этом 3 сентября в ходе селектора по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности заявил председатель правления компании Алексей Миллер, передаёт "Интерфакс".В источнике
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Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомостивчера в 04:27
Российская газета

Удвоение Сил

Российская газетавчера в 15:25
ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАССвчера в 05:34
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолецвчера в 05:00
Взгляд.ру

«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

Взгляд.ру17:05
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 04:12
Интерфакс

Сварено больше половины расширения газопровода Сахалин-Владивосток

Интерфаксвчера в 04:22

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
Интерфакс03:52
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Диетолог назвала продукт, сохраняющий молодость и красоту

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт, который помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии.
Smolnarod.ru06:59
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Гинцбург рассказал, когда вакцинируют население от коронавируса

Большую часть населения вакцинируют от коронавируса в течение 9-12 месяцев, заявил глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Газета.Ru08:21

Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
РИА Новости08:03

В первом полугодии россияне отложили 2 трлн рублей как заначку

В первом полугодии россияне сэкономили 2,15 триллиона рублей, но не отнесли их в банки, а отложили на черный день, пишет "Ведомости" со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Газета.Ru08:07
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Первый тренер Миранчука сомневается, что получит солидарные выплаты

Александр Воронков, воспитавший ставшего футболистом итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, заявил РИА Новости, что сомневается в получении солидарных выплат после перехода полузащитника из московского "Локомотива".
РИА Новости08:10