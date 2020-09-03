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SM News
SM News

«Газпром» начал проектировать газопровод «Сила Сибири-2»

Российская компания "Газпром" взялась за проектирование магистрального газопровода, получившего название "Сила Сибири-2". Об этом 3 сентября в ходе селектора по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности заявил председатель правления компании Алексей Миллер, передаёт "Интерфакс".В источнике
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Взгляд.ру

«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

Взгляд.рувчера в 17:05
Российская газета

Удвоение Сил

Российская газета3 сентября в 15:25
Lenta.ru

Россия приступила к «Силе Сибири-2»

Lenta.ru3 сентября в 04:12
Московский Комсомолец

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири 2»

Московский Комсомолец3 сентября в 05:00
Ведомости

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Ведомости3 сентября в 04:27
ТАСС

«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири - 2»

ТАСС3 сентября в 05:34
Интерфакс

«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»

Интерфакс3 сентября в 03:33

Спасатели разыскивают пропавшего в Смирныховском районе человека

4 сентября в 19.15 для помощи в поисках из Южно-Сахалинска выехали спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе 6 человек и 1 единицы техники, которые утром 5 сентября вышли на поиски совместно с 2 сотрудниками полиции и 2 охотоведами Смирныховского лесничества на одном автомобиле, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на областное ГУ МЧС.
Сахалин.Инфо19:50

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известиявчера в 03:36
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Доктор Мясников назвал вредные для здоровья традиции

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал несколько традиционных для России представлений о жизни, способных нанести вред здоровью.
Lenta.ruвчера в 06:45
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufaвчера в 04:56

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUMвчера в 00:42
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Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфаксвчера в 06:36
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