Спасатели разыскивают пропавшего в Смирныховском районе человека

4 сентября в 19.15 для помощи в поисках из Южно-Сахалинска выехали спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе 6 человек и 1 единицы техники, которые утром 5 сентября вышли на поиски совместно с 2 сотрудниками полиции и 2 охотоведами Смирныховского лесничества на одном автомобиле, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на областное ГУ МЧС.