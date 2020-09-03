«Газпром» начал проектировать газопровод «Сила Сибири-2»
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Российская компания "Газпром" взялась за проектирование магистрального газопровода, получившего название "Сила Сибири-2". Об этом 3 сентября в ходе селектора по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности заявил председатель правления компании Алексей Миллер, передаёт "Интерфакс".В источнике
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