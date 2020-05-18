Общество
RT на русском«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»
"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири — 2". Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.
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с чего всё началось
"Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу "Сила Сибири - 2", который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.ТАСС09:53
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Газпром начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири - 2»
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