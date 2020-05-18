"Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу "Сила Сибири - 2", который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

с чего всё началось

«По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири – 2"», - отметил он. Миллер подчеркнул, что целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, газификация в Восточной Сибири.

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