"Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу "Сила Сибири - 2", который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

с чего всё началось

Проектно-изыскательские работы начались по поручению президента Владимира Путина, пишет ТАСС. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, главная цель этого проекта — соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, а также газификация Восточной Сибири.

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