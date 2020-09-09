«Газпром» начал срывать поставки газа в Китай
Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» заметно отстают от планов. За первые восемь месяцев прокачано только 2,3 миллиарда кубометров. Об этом в поздравлении в корпоративной газете заявил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.В источнике
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«Газпром» в январе-августе поставил в Китай по «Силе Сибири» 2,3 млрд кубометров газа
ПРАЙМ9 сентября в 07:04
Поставки «Газпрома» в Китай в июле-августе выросли до 12 млн кубометров в сутки - ИФ
Finam.Ru9 сентября в 07:02
Поставки «Газпрома» в Китай по «Силе Сибири» выросли до 12 млн куб. м в сутки
Финмаркет9 сентября в 06:44