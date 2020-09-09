Вечерний курьер 6

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» заметно отстают от планов. За первые восемь месяцев прокачано только 2,3 миллиарда кубометров. Об этом в поздравлении в корпоративной газете заявил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.