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Lenta.ru
Lenta.ru

«Газпром» начал срывать поставки газа в Китай

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» заметно отстают от планов. За первые восемь месяцев прокачано только 2,3 миллиарда кубометров. Об этом в поздравлении в корпоративной газете заявил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.В источнике
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Капитал страны

«Газпром» снизил цены для Китая, чтобы спасти «Силу Сибири»

Капитал страны9 сентября в 09:26
Live24

«Газпром» начал срывать поставки газа в КНР

Live249 сентября в 13:40
Lenta.ru

«Газпром» начал срывать поставки газа в Китай

Lenta.ru9 сентября в 10:14
Газета.Ru

Поставки «Газпрома» в Китай срываются

Газета.Ruвчера в 10:24
ПРАЙМ

«Газпром» в январе-августе поставил в Китай по «Силе Сибири» 2,3 млрд кубометров газа

ПРАЙМ9 сентября в 07:04
Finam.Ru

Поставки «Газпрома» в Китай в июле-августе выросли до 12 млн кубометров в сутки - ИФ

Finam.Ru9 сентября в 07:02
Финмаркет

Поставки «Газпрома» в Китай по «Силе Сибири» выросли до 12 млн куб. м в сутки

Финмаркет9 сентября в 06:44

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов в Донбассе

«Странное получается дело: за кандидата в президенты Владимира Зеленского люди на востоке страны имели право проголосовать, за его партию на выборах парламентских — тоже имели право голосовать, а спустя год правления «президента мира» голосовать уже нельзя», — отметил Рабинович.
РБК02:45
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