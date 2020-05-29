"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

с чего всё началось

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". Письмо с изложением этой позиции было отправлено главе минэнерго Республики Беларусь Виктору Каранкевичу.

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

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