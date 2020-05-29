Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". Письмо с изложением этой позиции было отправлено главе минэнерго Республики Беларусь Виктору Каранкевичу.
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с чего всё началось

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
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Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

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Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку

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Несмотря на различные сложности, Краснодарский край выполнит задачу по обеспечению продовольственной безопасности России.
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Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
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Частных предпринимателей причислили к категории граждан, имеющих право на получение максимального пособия по безработице.
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