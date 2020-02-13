Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Газпром» надеется увеличить поставки газа в Европу

Речь может идти о десятках миллиардов кубометров газа. Бурмистрова уточнила, что "Газпром" не собирается снижать свою долю на рынке, которая на данный момент составляет 37%. Более того, компания считает, что эту цифру можно увеличить, поскольку в Европе отмечается снижение объема добычи газа.
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«Газпром» планирует увеличить объемы поставок газа в Европу

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