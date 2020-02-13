Речь может идти о десятках миллиардов кубометров газа. Бурмистрова уточнила, что "Газпром" не собирается снижать свою долю на рынке, которая на данный момент составляет 37%. Более того, компания считает, что эту цифру можно увеличить, поскольку в Европе отмечается снижение объема добычи газа.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Футбол Дюков: исполком РФС не обсуждал вопрос расширения РПЛ Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на заседании исполкома организации в четверг вопрос о расширении количества команд Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов не обсуждался из-за отсутствия обращения.

Космос Спутник передал снимки таинственного образования облака Моросящие дожди связаны именно с таким типом облаков. Данный вид облаков был замечен впервые инфракрасным спутником наблюдения в 1962 году.

Здоровье Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.

Авто Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Политика Кадыров оценил слова Путина о семье и браке Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.

Экономика Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.

Политика Американцы ведут войну с «Газпромом» до полного его истощения Помощник министра энергетики США Френк Феннон заявил, что перспектива выхода США на европейский рынок с их сжиженным природным газом пугает Россию и в итоге заставит «Газпром» снизить цены, что благоприятно отразится на европейских потребителях.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Происшествия Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.