Энергетика
Деловое.ТВ«Газпром» надеется увеличить поставки газа в Европу
Речь может идти о десятках миллиардов кубометров газа. Бурмистрова уточнила, что "Газпром" не собирается снижать свою долю на рынке, которая на данный момент составляет 37%. Более того, компания считает, что эту цифру можно увеличить, поскольку в Европе отмечается снижение объема добычи газа.
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