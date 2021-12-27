В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО 12 января, но окончательной и полной договорённости по всем аспектам будущих консультаций пока нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.