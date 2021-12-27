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«Газпром» на фоне холодов показал максимальный суточный отбор газа за пять лет

Предприятия увеличивает объем выкачиваемого топлива из-за аномальных холодов в европейской части России и в Европе.
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На официальном сайте
 появилась информация, что компания добилась максимального за последние пять лет показателя по суточному отбору газа.
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Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки, — говорится в сообщении.
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Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

«Газпром» установил рекорд по суточному отбору газа
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