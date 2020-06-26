с чего всё началось

"Газпром" ведет переговоры об увеличение поставок по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 6 млрд кубометров - до 44 млрд кубометров в год. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью, опубликованном на сайте компании.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1K

Футбол «Оренбургу» присудят техническое поражение в матче с «Краснодаром» Оренбуржской команде будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в своем Twitter.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб. 550

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 293

Общество Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах. 600

Общество Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать. 6,6K

Политика Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. 83

Политика Украинский мэр поздравил жителей с годовщиной присяги ОУН Гитлеру Мэр Херсона Владимир Миколаенко поздравил жителей города с годовщиной присяги Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) фюреру Великогерманского рейха Адольфу Гитлеру. 5

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 2,5K

Авто В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов. 764

Шоу-бизнес Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 6

Экономика Стало известно о более «жесткой» ситуации у «Аэрофлота» Напомним, что в прошлом месяце группа «Аэрофлот» уменьшила перевозки пассажиров на 94% в годовом сопоставлении до 305,6 тыс. пассажиров.

Технологии Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США.

Экономика Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%. 2

Происшествия СК обвинил Турцию в препятствии расследованию гибели 4 россиянок Ведомство не получило запрашиваемых материалов Следственный комитет РФ продолжает расследовать дела о гибели российских туристов, в том числе и несовершеннолетних, во время отдыха на территории Турции в 2019 году. 14