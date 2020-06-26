Энергетика
REGNUMГазпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Миллер добавил, что в обозримой перспективе Россия будет поставлять в КНР более 130 млрд куб. м газа в год. «Рост поставок по «Силе Сибири» будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай», — заявил Миллер.
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с чего всё началось
На столе переговоров с китайскими партнёрами — увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута, — отметил Миллер в интервью корпоративному журналу.News.ru09:34
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Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за коронавируса в уральском клубе, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
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Президент США Дональд Трамп намерен вывести часть американских военнослужащих из Германии в Польшу.
Новая газета вчера в 06:29
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Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
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В России могут ввести ежемесячную выплату для родителей, которые откажутся отдавать ребенка в детский сад.
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Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
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Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
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В iPhone появится пугающая функция
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Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
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Microsoft закроет все свои розничные магазины
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CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
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