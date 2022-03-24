Министр обороны Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, оказании гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях.
"Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19", - заявил Кириллов.
Как сообщали 20 марта в Росгвардии, военнослужащие, а также бойцы спецназа и СОБРа ночью внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма, захваченного нацистами, и стремительно завладели плацдармом.