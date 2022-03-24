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«Сила Сибири» с 29 марта по 4 апреля приостановит транспортировку газа

На газопроводе "Сила Сибири" с 29 марта по 4 апреля пройдут плановые профилактические работы.
Finam.Ru
Контракт на строительство и транспортировку газа был подписан в 2014 году сроком на 30 лет.
РБК
В компании напомнили, что по договоренности с китайской CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит весной и осенью.
РБК
Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.
Интерфакс

Подробнее о событии

«Газпром» на неделю остановит прокачку газа по «Силе Сибири» из-за ремонта
Коммерсантъ06:18
«Сила Сибири» с 29 марта по 4 апреля приостановит транспортировку газа
Finam.Ru04:57
«Газпром» решил приостановить прокачку газа по «Силе Сибири» из-за профилактических работ
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Транспортировку газа по «Силе Сибири» остановят с 29 марта по 4 апреля
ТАСС05:04
«Сила Сибири» временно остановит прокачку газа из-за ремонта
РБК05:58
«Сила Сибири» остановится на профилактику с 29 марта по 4 апреля
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«Газпром» на 6 дней приостановит работу газопровода «Сила Сибири» для профилактических работ
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