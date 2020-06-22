Экономика
РБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".
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с чего всё началось
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».РБК02:00
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Происшествия
Появились подробности массового убийства в жилом доме в Москве
По словам женщины, в доме в день нападения, 18 июня, находились Елизавета, ее 52-летняя мать Светлана и четырехлетний племянник Матвей — сын Инны.
Lenta.ru 09:45
Экономика
«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях
Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
Ведомости 09:15
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Российская газета 09:11
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Политика
ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Происшествия
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Футбол
Селюк заподозрил Гончаренко в расизме. ЦСКА ответил на обвинения
Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу высказываний футбольного агента Дмитрия Селюка, который заподозрил белорусского тренера армейцев в расизме.
BetOn вчера в 16:47
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Происшествия
В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды
Столичная полиция проводит проверку в отношении женщины, которая на несколько дней уехала на дачу, закрыв детей в квартире без еды, сообщает ТАСС.
Москва 24 09:34
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
Общество
Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
Ведомости 08:10
Хоккей
Toronto Sun: нужно переименовать «Конн Смайт Трофи», он назван в честь расиста
Североамериканский обозреватель Стив Симмонс предложил переименовать «Конн Смайт Трофи» — награду хоккеисту, лучше всех проявившему себя в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Чемпионат 06:19
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
Общество
«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока – 2»
Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток – 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года.
Известия 06:41
Футбол
Как сборная СССР победила на чемпионате Европы по футболу в 1960 году
Петербургский дневник 07:00
Политика
Reuters: Кремль поручил частным компаниям прорекламировать среди сотрудников голосование по Конституции
Кремль поручил частным компаниям прорекламировать среди сотрудников голосование по поправкам в Конституцию.
Фонтанка.Ру 09:45
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Космос
Названо число инопланетных океанов в галактике
Lenta.ru вчера в 23:37
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Политика
Россия и США в Вене возобновят диалог по стратегической стабильности
В понедельник, 22 июня, в Вене после полугодичного перерыва представители России и США возобновят переговозаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а с американской - специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Московский Комсомолец вчера в 19:38
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38