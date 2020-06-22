Экономика

РБКРБК«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала "Газстройпром".
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК02:00

Подробнее о событии

Газпром привлек топ-менеджеров крупнейших подрядных организаций в руководство собственного подрядчика

Neftegaz.ru06:56

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

РБК02:00

«Газпром» создаст крупнейшую монополию

АБН04:47

«Газпром» собрал топ-менеджеров своих крупнейших подрядчиков в руководстве новой «дочки»

Фонтанка.Ру03:51

«Газпром» приготовился создать крупнейшую монополию

Lenta.ru03:39

«Газпром» нанял подрядчиков руководить своей новой дочерней структурой

Компания02:42

СМИ: «Газпром» консолидирует своих подрядчиков на мощностях дочерней компании

Экономика сегодня05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Происшествия

Появились подробности массового убийства в жилом доме в Москве

По словам женщины, в доме в день нападения, 18 июня, находились Елизавета, ее 52-летняя мать Светлана и четырехлетний племянник Матвей — сын Инны.
Lenta.ru 09:45
Экономика

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
Ведомости 09:15
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
810
Общество

Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью

Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Российская газета 09:11
748
Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
10
Политика

ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом

Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Происшествия

Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
393
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
1,3K
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Футбол

Селюк заподозрил Гончаренко в расизме. ЦСКА ответил на обвинения

Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу высказываний футбольного агента Дмитрия Селюка, который заподозрил белорусского тренера армейцев в расизме.
BetOn вчера в 16:47
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
945
Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
94
Происшествия

В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды

Столичная полиция проводит проверку в отношении женщины, которая на несколько дней уехала на дачу, закрыв детей в квартире без еды, сообщает ТАСС.
Москва 24 09:34
7
Происшествия

Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову

Российская газета 09:28
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
5
Происшествия

Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»

Вести.Ru 08:07
878
Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
552
Общество

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
Ведомости 08:10
7
Хоккей

Toronto Sun: нужно переименовать «Конн Смайт Трофи», он назван в честь расиста

Североамериканский обозреватель Стив Симмонс предложил переименовать «Конн Смайт Трофи» — награду хоккеисту, лучше всех проявившему себя в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Чемпионат 06:19
Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
110
Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания 02:14
215
Политика

Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
Общество

«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока – 2»

Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток – 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года.
Известия 06:41
7
Футбол

Как сборная СССР победила на чемпионате Европы по футболу в 1960 году

Петербургский дневник 07:00
Политика

Reuters: Кремль поручил частным компаниям прорекламировать среди сотрудников голосование по Конституции

Кремль поручил частным компаниям прорекламировать среди сотрудников голосование по поправкам в Конституцию.
Фонтанка.Ру 09:45
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
1
Космос

Названо число инопланетных океанов в галактике

Lenta.ru вчера в 23:37
1
Общество

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Политика

Россия и США в Вене возобновят диалог по стратегической стабильности

В понедельник, 22 июня, в Вене после полугодичного перерыва представители России и США возобновят переговозаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а с американской - специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Московский Комсомолец вчера в 19:38
1
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
644
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное