Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром» наполнил газом «Силу Сибири»

Официально газопровод начнёт свою работу уже в начале декабря текущего года. Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет производить поставку российского газа с Иркутского и Якутского месторождений по восточному маршруту потребителям на Дальнем Востоке и Китае.
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Интерфаксвчера в 06:24
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