В «Нафтогазе Украины» отреагировали на предложение «Газпрома» по новому договору на транзит газа. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко опубликовал в Facebook мем о недоставленных сообщениях.

«Нафтогаз» ответил мемом на предложение «Газпрома» о транзите

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