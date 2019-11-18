Политика
Телеканал 360°«Нафтогаз» ответил мемом на предложение «Газпрома» о транзите
В «Нафтогазе Украины» отреагировали на предложение «Газпрома» по новому договору на транзит газа. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко опубликовал в Facebook мем о недоставленных сообщениях.
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В «Нафтогазе» ответили мемом на заявление «Газпрома» по транзитному контракту
Rambler News Serviceвчера в 11:52
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Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до € 450 млн
Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн. Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн.
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Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
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Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
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Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler
Михаил Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
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Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме
Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
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Сборная Армении проиграла с крупным счетом команде Италии
В последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 9:1.
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Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
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Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия после ЧП в колледже
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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
Армия и оружие
ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
Евросоюз предложил обеспечить устойчивость гражданской авиации от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы.
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Пригожин объяснил возвращение Ротару в РФ
Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.
Здоровье
В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки
Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
Хоккей
Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Армия и оружие
Военные испытывают управляемый снаряд для танка «Армата»
Российские военные испытывают новое вооружение для танка «Армата».
Происшествия
В Челябинске горит котельная около компрессорного завода
Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
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Экс-глава СО РАН намерен подать иск о защите репутации после обысков
Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Александр Асеев намерен подать иск о защите репутации.
Здоровье
Новосибирские ученые в 2020 году начнут испытания лекарства от рака
Комбинированный препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями, разработанный в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, в 2019 году прошел доклинические испытания.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
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Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).