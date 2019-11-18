Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°«Нафтогаз» ответил мемом на предложение «Газпрома» о транзите

В «Нафтогазе Украины» отреагировали на предложение «Газпрома» по новому договору на транзит газа. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко опубликовал в Facebook мем о недоставленных сообщениях.
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«Нафтогаз» намерен обсудить предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

Коммерсантъвчера в 20:58

Киев намерен добиваться $11,8 млрд компенсации при прекращении транзита газа из России

ТАССвчера в 17:43

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» по транзиту газу

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«Нафтогаз» намерен обсудить предложение «Газпрома» в трёхстороннем режиме

RT на русскомвчера в 17:46

В «Нафтогазе» ответили мемом на заявление «Газпрома» по транзитному контракту

Rambler News Serviceвчера в 11:52

«Нафтогаз» заявил о планах вести переговоры с «Газпромом» при участии ЕК

РБКвчера в 18:28

В «Нафтогазе» отреагировали мемом на предложение «Газпрома» о транзите

РИА Новостивчера в 11:40
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Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн. Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн.
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Работа над законопроектом об особом статусе Донбасса начнется после декабрьского саммита «нормандской встречи».
Росбалт вчера в 09:57
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Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Газета.Ru вчера в 23:21
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Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
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Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Известия вчера в 23:54
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Силовики провели обыск в правительстве Хабаровского края

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Сборная Армении проиграла с крупным счетом команде Италии

В последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 9:1.
Sputnik Армения вчера в 23:23
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Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета вчера в 21:33
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Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
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В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия после ЧП в колледже

Полиция и Росгвардия Амурской области разрабатывает профилактические меры по проверке студентов, владеющих оружием, после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
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В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
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Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
DP.RU 17 ноября в 07:52
Армия и оружие

ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ

Евросоюз предложил обеспечить устойчивость гражданской авиации от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы.
Pravda.Ru вчера в 00:49
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Пригожин объяснил возвращение Ротару в РФ

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.
Накануне.Ru вчера в 17:38
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В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
РИА Новости вчера в 09:31
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Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
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Военные испытывают управляемый снаряд для танка «Армата»

Российские военные испытывают новое вооружение для танка «Армата».
Актуальные Новости вчера в 17:00
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
ТАСС вчера в 23:23
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Экс-глава СО РАН намерен подать иск о защите репутации после обысков

Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Александр Асеев намерен подать иск о защите репутации.
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Комбинированный препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями, разработанный в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, в 2019 году прошел доклинические испытания.
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Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
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Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости вчера в 19:53
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия вчера в 23:40
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