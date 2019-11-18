с чего всё началось

Наоборот, украинская сторона подает все новые иски. И это при том, что нынешний договор заканчивается в конце года. "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.

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Происшествия В Челябинске горит компрессорный завод В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Политика Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.

Политика США продлили лицензию Huawei ещё на 90 дней Администрация президента США в понедельник, как и ожидалось, выпустила новое 90-дневное продление лицензии, позволяющее американским компаниям продолжать вести дела с китайской Huawei Technologies, которая занесена в санкционный список.

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Политика Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.