Общество
Коммерсантъ«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.Коммерсантъвчера в 11:58
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В «Нафтогазе» ответили мемом на заявление «Газпрома» по транзитному контракту
Rambler News Serviceвчера в 11:52
«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзитному договору
RT на русскомвчера в 12:43
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