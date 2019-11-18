с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Политика Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение устроивших провокацию в Керченском проливе 24 моряков и готовящуюся передачу Киеву трех судов, задержанных российскими пограничниками во время инцидента в этом же регионе в ноябре прошлого года, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.

Футбол Почеттино встретился с руководством «Тоттенхэма» Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с руководством клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее во главе команды.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Экономика Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Происшествия В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.

Здоровье В России начались исследования «медицинской» марихуаны В России начали поиск конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы тяжелые психозы и другие побочные эффекты, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.