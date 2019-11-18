Общество
Газета.Ru«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
Наоборот, украинская сторона подает все новые иски. И это при том, что нынешний договор заканчивается в конце года. "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.Коммерсантъ11:58
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В «Нафтогазе» ответили мемом на заявление «Газпрома» по транзитному контракту
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