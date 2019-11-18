Общество
RT на русском«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.
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с чего всё началось
ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.Интерфакс07:32
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Песков назвал дату проведения нормандского саммита
Добавим, что 15 ноября президент России Владимир Путин потребовал продлить «особый статус» Донбасса до проведения нормандского саммита.
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В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
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На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии
В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
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Появилось видео с места падения беспилотника под Рязанью
Житель поселка Листвянка, рядом с домом которого рухнул военный беспилотник «Орион» опубликовал видеозапись с места происшествия.
Экономика
«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост
Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
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Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Шоу-бизнес
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Политика
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Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Авто
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Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.
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Сын Гарри и дочь Лиза родились у Аллы Борисовны, когда ей исполнилось 64 года. Всем прекрасно известно, что рожала Пугачева не сама.
Политика
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Политика
Лукашенко допустил приостановку интеграции с Россией
Лукашенко в очередной раз заявил о том, что интеграция с РФ возможна исключительно на условиях, не вступающих в противоречие с Конституцией республики.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за доставку астронавтов на МКС
«На июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в „Союзах“ стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю», — сообщил Мартин.
Происшествия
Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области
Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.
Авто
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Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Политика
МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям
Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
Общество
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Происшествия
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Авто
Дилерам показали новую версию Chevrolet Niva
Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.
Авто
Названы топ-10 регионов РФ по количеству автомобилей японских марок
Как отмечают эксперты «Автостата», самая большая концентрация таких машин в Москве — на середину года в столице было зарегистрировано 878,6 тыс. легковых автомобилей японских марок, что составляет порядка 9% от общероссийского объема.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
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Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.