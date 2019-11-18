Общество

RT на русскомRT на русском«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.
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«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа

ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
Интерфакс07:32

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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

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В Госдуме оценили предложение «Газпрома» по транзиту газа

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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год контракта на транзит газа

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
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Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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Сын Виторгана и Собчак поздравил себя с днем рождения

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МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям

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В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

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Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.
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С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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